محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام. ‏ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 10:01 PM "ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة "ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف خالد بن شخص الغامدي متحدثاً رسمياً باسم إمارة المنطقة لمدة عام. ‏ويشرف "ابن شخص" بالإضافة إلى عمله على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة. الكلمات المفتاحية ، "ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة ،

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