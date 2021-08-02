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تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى كأس العالم 2021.
يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد الخليج 365 له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:51 PM
استعداداً للمشاركة الخليجية والعربية والآسيويةالبرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية
تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى كأس العالم 2021.
يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد الخليج 365 له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.
، البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية ،
المصدر : الخليج 365
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