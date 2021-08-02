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البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

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محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً للمشاركة الخليجية والعربية والآسيوية

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.


وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى كأس العالم 2021.

يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد الخليج 365 له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.

البرازيلي

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:51 PM

استعداداً للمشاركة الخليجية والعربية والآسيوية

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.


وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى كأس العالم 2021.

يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد الخليج 365 له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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