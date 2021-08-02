محمد بن مسعود - الدمام - في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن ناقش نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، الآليات المتعلقة بأعمال العمرة. كما تم الاتفاق على عديد من الإجراءات لتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة، في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:41 PM في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن "الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة "الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة ناقش نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، الآليات المتعلقة بأعمال العمرة. كما تم الاتفاق على عديد من الإجراءات لتسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة، في ظل الظروف الاستثنائية للخروج بموسم عمرة آمن. الكلمات المفتاحية ، "الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.