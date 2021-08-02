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تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.
من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.
وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:41 PM
الدفاع المدني يحذِّر من مخاطر الأمطار والسيول ويدعو لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطاتبالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك
تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ إذ اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظة الداير بني مالك، واقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات.
من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات حرصًا على سلامتهم.
وبيَّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.
، بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك ،
المصدر : الخليج 365
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