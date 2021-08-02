محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع. وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:24 PM ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع. وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع. الكلمات المفتاحية ، مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه ،

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