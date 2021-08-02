شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك، الذي عُقد في مركز عمليات القوات الجوية، بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، بين مختصين من القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية، وذلك يوم الخميس الماضي.

الجدير بالذكر أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة.