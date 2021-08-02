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انطلاق مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك مع أمريكا

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الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك، الذي عُقد في مركز عمليات القوات الجوية، بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، بين مختصين من القوات الجوية الملكية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية، وذلك يوم الخميس الماضي.

الجدير بالذكر أن التمرين يهدف إلى الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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