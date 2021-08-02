جونسون: على إيران تحمل عواقب الهجوم المشين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين: إن إيران ينبغي أن تتحمل عواقب الهجوم المشين والمرفوض على ناقلة نفط في بحر العرب، أسفر عن سقوط قتيلين الأسبوع الماضي أحدهما بريطاني.

هجوم مشين:

وصرح جونسون قائلًا: “أعتبر أن إيران يجب أن تتحمل عواقب ما قامت به. من الواضح أن هذا الهجوم مشين ومرفوض على سفينة تجارية”.

وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة “زودياك ماريتايم”، التي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن، الجمعة “مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني”، خلال حادث على متن “إم تي ميرسر ستريت”.

أعمال انتقامية:

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، لكن شركة “درياد غلوبال” المتخصصة في الأمن البحري ومقرها لندن تحدثت عن “أعمال انتقامية جديدة في الحرب التي تجري في الظل بين القوتين المتعاديتين”، في إشارة إلى إيران وإسرائيل.

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