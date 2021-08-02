اخبار السعوديه

إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض

دون وقوع إصابات جراء الحادث

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع بحي أم الشعال، دون وقوع إصابات جراء الحادث، ولله الحمد.

مكافحة الحريق: 

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا