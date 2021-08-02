إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع بحي أم الشعال، دون وقوع إصابات جراء الحادث، ولله الحمد.

مكافحة الحريق:

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



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