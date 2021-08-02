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شكرا لقرائتكم إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02
إخماد حريق اندلع في مستودع بحي أم الشعال بالرياض
دون وقوع إصابات جراء الحادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع بحي أم الشعال، دون وقوع إصابات جراء الحادث، ولله الحمد.
مكافحة الحريق:
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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