دلال عبدالعزيز قد تجري زراعة الرئة فماذا تعرف عن العملية؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في وقت تداولت المواقع الإعلامية نقلًا عن مصادر طبية، حاجة الفنانة دلال عبدالعزيز إلى عملية زراعة الرئة، أوضح استشاري زراعة الأعضاء الدكتور سامي علي أن زراعة الرئة هي إجراء جراحي لاستبدال الرئة المريضة برئة سليمة، وعادة من متبرع متوفى، ويتم حجز عملية زراعة الرئة للأشخاص الذين جربوا أدوية أو علاجات أخرى، ولكن لم تتحسن حالاتهم بشكل كافٍ.

وأضاف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أنه يتم من خلال الفريق الطبي المعالج تقييم حالة المريض ومدى إمكانية زراعة الرئة له، وفي مثل حالة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي تعاني من مضاعفات كورونا فإنه من الصعب القول عن إمكانية زراعة الرئة في الوقت الحالي وهل قرار الزراعة هو الحل الأخير في ظل وجود مشاكل صحية تشكو منها الفنانة، إذ إن الأمر يتوقف على قرار الفريق الطبي المعالج وفق مضاعفات كورونا، فمعروف أنه من الوجهة الطبية فإن المرضى الذين تكون حالتهم خطيرة جدًّا أو الذين لن تجديهم الزراعة سيعتبرون غير مؤهلين للعملية.

الرئة غير الصحية:

وأشار إلى الرئة غير الصحية أو التالفة عادة تمنع الحصول على الأوكسجين الذي يحتاجه الجسم، كما يمكن لمجموعة متنوعة من الأمراض والحالات المرضية أن تضر بالرئة، وتعيق قدرتها على العمل بشكل فعال، ومن بينها مرض الانسداد الرئوي المزمن، بما فيه انتفاخ الرئة، تندب في الرئتين- التليف الرئوي- التليف الكيسي، نقص ألفا-1 أنتي تريبسين، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، توسع القصبات الشديد، وقد يعالج التليف الرئوي باستخدام الأدوية أو باستخدام أجهزة التنفس الخاصة بمعظم الأحيان، ولكن عندما لا تساعد هذه الإجراءات، أو تصبح وظيفة الرئة خطرة لحياة الفرد فهنا قد يقترح الطبيب عملية زراعة رئة واحدة أو عملية زراعة الرئة المزدوجة (الرئتين).

تقييم ودراسة الحالة:

وأكد على أنه في زراعة الأعضاء بشكل عام يتم دراسة الحالة والنظر في كثير من الأمور الصحية ومنها مدى وجود عدوى نشطة، وجود تاريخ مرضي حديث بالسرطان، مدى وجود أمراض خطيرة مثل أمراض الكلى والكبد والرئة أو القلب، وغير ذلك من الأمراض التي تحدد إمكانية إجراء الزراعة من عدمها.

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز:

وكان مصدر طبي قريب الصلة بحالة الفنانة، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح أن دلال عبدالعزيز تحتاج لعملية زراعة رئة، وأوضح أن دلال تعاني بسبب عدم قيام الرئة بالوظائف الحيوية؛ وبالتالي تزيد صعوبة الحصول على الأوكسجين؛ لافتًا إلى أن العملية “خطيرة، وسيكون لها العديد من المضاعفات”.

وأكد المصدر الطبي؛ أنه تم استنفاد جميع خيارات العلاج التنفسي، وعلى الرغم من تعافي الفنانة من فيروس كورونا المستجد؛ فإن وظائف الرئة لا تعمل بشكل صحيح منذ 3 أشهر.

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