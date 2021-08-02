وزير الصحة: أتحنا العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن كثيرًا من المواعيد لا تستلزم حضور المريض للمستشفى أو العيادة؛ لذا أتاحت الوزارة العيادات عن بعد لتوفير الوقت والجهد.

تواصل مباشر:

وأوضح الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أنه يمكن التواصل المباشر مع الطبيب، دون الحاجة للحضور للعيادة، متابعًا: “استفد من الخدمة عبر تطبيق صحتي، ودمت في صحة وعافية”.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

شارك الخبر