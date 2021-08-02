أمير جازان يتفقد بعض المواقع والقرى قرب مجاري السيول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان اليوم بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي بيش ووادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة وتشهدها خلال المدة الحالية.



جولة أمير جازان

ووقف سموّه في مستهل الجولة على مجرى السيل بكوبري وادي شهدان على الطريق العام الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ صبيا إبراهيم عتودي ومديري الجهات ذات العلاقة عن مجرى الوادي وجهود الجهات الحكومية والخدمية لضمان انسيابية جريان مياه السيول في مجراها الطبيعي خاصة في وادي شهدان والقرى الواقعة على مقربة منه ، وقرى الشاخر وحلة مروعي وكبري العدايا الواقعة على مجرى وادي بيش.



مشروعات حماية القرى من أضرار السيول

كما قام سمو أمير جازان بزيارة مماثلة لقرية المضايا بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة، التقى خلالها بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي وعدد من مشايخ وأهالي المركز ، مطّلعا سموه على الخدمات المقدمة للأهالي في المجالات البلدية والخدمية ومنها مشروعات حماية القرى من أضرار السيول وتقديم أفضل الخدمات وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وبين تلك الجهات والمواطن للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام, مشدداً على ضرورة قيام مختلف الجهات الحكومية بالدور المناط بها لخدمة محافظات ومدن وقرى المنطقة في شتى المجالات الخدمية والإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة لكل جهة.

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك المطوع، ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله الشهري.



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