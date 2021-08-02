«كاكست» تؤهل الموهوبين في مجالات البحث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أمس الأول، حفل افتتاح برنامج جيل العلوم والتقنية الإثرائي البحثي 2021م، الذي يركز على صقل مهارات الطلبة الموهوبين في مجالات البحث والتطوير والابتكار، من خلال التأهيل العلمي والمعرفي والممارسة العملية، وتهيئتهم للمنافسة في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.

ويشارك في البرنامج 50 طالبا وطالبة من الصف الثالث المتوسط إلى الصف الثاني الثانوي، ممن تنطبق عليهم معايير وشروط المشاركة في البرنامج، وأظهروا اهتماما عميقا بمجال البحث العلمي وحرصا على اكتساب الخبرة الميدانية في هذا المجال.

وأوضح المشرف العام على دعم البحث والابتكار بالمدينة الدكتور عبدالعزيز المالك، أن المدينة إيمانا منها بأهمية تطوير الكوادر البشرية بما يتواءم مع حاجة سوق العمل، تسعى إلى تأهيل الباحثين والمبتكرين الناشئين من خلال برنامج جيل العلوم والتقنية الإثرائي البحثي لابتكار الحلول واستشراف الحاجات المستقبلية، ومعالجتها والتغلب عليها.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع المحلي، من خلال تعريف الطلبة بالبحث العلمي وأهميته في التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار وصقلها بالممارسة العملية، وتحفيز الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إثراء المحتوى المحلي، وربط الطلبة بالبيئة البحثية في المراكز البحثية، وتوثيق علاقتهم بالباحثين والعلماء والمختصين، كما يهدف إلى دعم وتهيئة الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية بأبحاث ذات قيمة علمية وعملية، وإتاحة الفرصة للباحثين لأداء واجب وطني وخدمة مجتمعية نوعية من خلال المشاركة في رعاية الموهوبين.

برنامج جيل العلوم والتقنية الإثرائي البحثي 2021م

يستمر لمدة 4 أسابيع

يشمل مجالات

