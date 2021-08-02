أعرق جامعات العالم تنمي مهارات 105 من موهوبي المملكة

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ويقام البرنامج في عدد من الجامعات العريقة في كل من أمريكا، وبريطانيا، ويأتي في مقدمتها جامعة براون، وجامعة ييل، وجامعة نورث وسترن، وجامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا (سان دييغو)، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة ويسكونسن ماديسون، وجامعة تافتس، ويتم عادة توفير الإقامة الكاملة للطلبة داخل سكن أفضل الجامعات، ولكن نظرا للظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا، فالمشاركة في برامج في «سفراء موهبة» قائمة عن بُعد.
وتتضمن البرامج إضافة إلى الجانب المعرفي الأكاديمي العلمي والبحثي في مجالات العلوم والهندسة، أنشطة تهدف إلى تنمية مهارات الفرد المتميز في جميع الجوانب، وينفذ البرنامج في الإجازة الصيفية، وتتراوح مدته ما بين أسبوعين إلى 6 أسابيع بناء على نوع البرنامج، ويتم اختيار البرامج بناء على معايير، تتضمن نوع البرنامج والمواد العلمية، ومكان إقامة البرنامج، وعمر البرنامج الزمني، وخبرته في مجال تعليم الموهوبين، وتم هذا العام اختيار الطلبة من نخبة الطلبة السعوديين الموهوبين الذين تقدموا للحصول على هذا البرنامج.
وقالت موهبة: «هذه تجربة ثرية لطلبة المدارس، حيث يخالطون طلبة موهوبين وبنفس الفئة العمرية من جميع أنحاء العالم، ويثرون الحصيلة العلمية واللغوية لديهم، ويشاركون في برامج نخبة الجامعات العالمية وأعلاها تصنيفا، الأمر الذي يساعد الطلبة على تحديد المجال العلمي في المستقبل، ويبرز القدرات الوطنية ويهيئ الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، ويعزز تواصل الطلبة مع الجامعات العالمية، ويفتح آفاقا واعدة أمامهم لمواصلة الدراسة والتعلم، وينمي مهاراتهم الشخصية».
عن برنامج «سفراء موهبة»
- 1131 طالبا وطالبة شاركوا فيه منذ 2011 حتى 2020م.
- يعد واحدا من 20 برنامجا بمجالات العلوم والهندسة.
- 258 برنامجا دوليا لموهبة، استفاد منها
- 562 طالبا وطالبة.
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