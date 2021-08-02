إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 177 يوما 1929 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقتي الجوف وعسير.



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