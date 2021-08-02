القبض على 4 وافدين نقلوا مخالفين داخل شاحنات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود نقلوا مخالفين داخل شاحنات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس أن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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