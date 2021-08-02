شكرا لقرائتكم خبر الصحة تحث الطلاب على أخذ لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك تواصلا لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1063 حالة مؤكدة، وتعافي 1620حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10624منها 1434حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527,877 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 508,994 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 8259 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الإصابات بحسب المناطق:

مكة المكرمة 244

الرياض 217

الشرقية 152

عسير 108

جازان 88

المدينة المنورة 70

نجران 45

حائل 44

القصيم 35

الحدود الشمالية 20

تبوك 18

الباحة 17

الجوف 5