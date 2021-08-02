الصحة تحث الطلاب على أخذ لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1063 حالة مؤكدة، وتعافي 1620حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10624منها 1434حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 527,877 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 508,994 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 8259 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الإصابات بحسب المناطق:
مكة المكرمة 244
الرياض 217
الشرقية 152
عسير 108
جازان 88
المدينة المنورة 70
نجران 45
حائل 44
القصيم 35
الحدود الشمالية 20
تبوك 18
الباحة 17
الجوف 5
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