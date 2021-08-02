شكرا لقرائتكم خبر تدشين «مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي الذكي» بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي في مكتبه في الجامعة أمس، نظام «مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي الذكي Chatbot».

الهادف إلى توفير نظام ذكي يدعم الاستجابة لمتطلبات المهتمين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي والقياس والتقويم من خلال المحادثة الفورية الذكية التي تطبق خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحديدا خوارزميات معالجة النصوص الطبيعية وتعلم الآلة.

وأكد اليوبي أن هذا النظام يأتي إدراكا من الجامعة بأهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وضمان جودته مما يمكن الجامعة من مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية ويسهم بشكل غير مباشر في تحقيق هدف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم.

من جانبه أبان عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد صالح، أن التعليم في الآونة الأخيرة شهد توظيف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، مشيرا إلى أن المستشار الذكي يأتي توظيفا للذكاء الاصطناعي في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، بهدف بناء قاعدة معرفة متخصصة وضخمة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي والقياس والتقويم.