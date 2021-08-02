«جاهز» يستهدف توظيف 30 شابا في قطاع الضيافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن برنامجها «جاهز» لتوظيف الشباب والفتيات في قطاع الضيافة، الذي يستهدف تأهيل 30 شابا وفتاة من الأسر المستفيدة من الجمعية في الفئة العمرية من 23 وحتى 40 سنة على الجدارات المحددة لتوظيفهم في مجال الضيافة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني، أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع الإسكان التنموي وباب رزق جميل وبرعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية، مشيرا إلى أن البرنامج يعد أحد استراتيجيات الجمعية لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص والخيري، بهدف تحقيق أحد أهم مضامين الرؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحويل المستفيد من واقع الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، ودعم المبادرات التي تسهم في ضمان استدامة التوظيف والتأهيل للجميع.

وأوضح الجهني أن البرنامج الذي ينطلق في السابع من أغسطس ويستمر حتى الـ18 من سبتمبر المقبل، يشتمل على ورش عمل تركز على أخلاقيات العمل، التميز في خدمة العملاء، حقوق الموظف وواجباته، والإتيكيت في خدمة الطلبات، إضافة إلى لقاء مع موظف ناجح «قصة نجاح ملهمة»، وزيارات ميدانية تطبيقية لبعض المطاعم والمقاهي.