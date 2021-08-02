رفع 168 سيارة مهملة بشوارع جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة جدة 168 من السيارات المهملة والتالفة خلال جولات ميدانية نفذتها يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود الأمانة ومساهمتها في تسهيل الحركة المرورية ومعالجة المشهد البصري. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية واصلت جهودها في رصد السيارات المهملة والتالفة التي تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، مؤكدا استمرار الأعمال الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.



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