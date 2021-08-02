الفيصل يكرم الفائزين بجوائز معرض جنيف للابتكارات 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، عددا من طلاب وطالبات جامعة أم القرى الحاصلين على جوائز عالمية في معرض جنيف للابتكارات 2021، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية -عبر الاتصال المرئي- خلال الفترة من 10 - 14 مارس الماضي. وهنأ الفيصل رئيس الجامعة الدكتور معدي القحطاني، والطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدا أن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه أبناء وبنات هذا الوطن من مكانة علمية عالمية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح، ليسهموا بابتكاراتهم في نهضة الوطن. الطلاب والطالبات الفائزون:





أمجاد البقمي عن مشروع (عصاك تدلك) للمكفوفين، وتوجد بها خاصية GPS .



. زياد المتين عن مشروع (القفاز الرائع) الذي يترجم لغة الإشارة إلى لغة سمعية.



داليا أبوريا عن مشروع (الخدمة الطبية الذاتية) وهو جهاز طبي لصرف المسكنات.



جهاد فلمبان وخليل مياجان عن مشروع (وحدة ضربات الشمس المتنقلة).



علي البركاتي عن مشروع (السخان الذكي) ويقدم خدمة تطوير سخانات المياه المنزلية.



سمر الجهني عن مشروع (نظام حماية التوصيلات الكهربائية من الحرائق) ويهدف لحمايتها من التلف.



رغد بغدادي عن مشروع (الحقنة الطبية الالكترونية) وهو عبارة عن أنبوب يضم أهم أدوات التخدير.



عبدالوهاب سمكري عن مشروع (التوربين المتكيف) يعمل على تحريك المولد مع منسوب المياه.



أمجاد فلاتة وفريق يسر عن مشروع (يسر)، وهو نظام تواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



عهود بغدادي عن مشروع (نظام تعديل وضعية الجلوس الذكي) وهو نظام يوفر إذنا بالاهتزاز.



إبراهيم الزهراني عن مشروع (نظام مانع لسقوط الرافعات) للمحافظة على توازن الرافعة.



مودة مجاهد بمشروع (الكرسي الذكي) ويعمل بالطاقة الشمسية ويتوفر في جميع الأماكن العامة.



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