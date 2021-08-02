تعقيم المسجد الحرام بأجود أنواع المطهرات والمعطرات لاستقبال المعتمرين

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كما عززت الوكالة إجراءاتها الاحترازية والوقائية بكل ما يختص بالتعقيم لحماية رواد بيت الله الحرام من الفيروس والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتنفيذ الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين، ومضاعفة التعقيم لمرافق المسجد الحرام ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات، إضافة إلى دعم منظومة التعقيم لدى الوكالة من خلال 550 معدة تعقيم ومضخة تعقيم، لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي، ونحو 500 صبانة الكترونية تعمل بالاستشعار في كل جنبات المسجد الحرام، مستخدمين فيها يوميا 20 ألف لتر من المعقمات صديقة البيئية والتي اختيرت بعناية لخدمة بيت الله.
ولتكون منظومة التعقيم في المسجد الحرام متكاملة وآمنة لقاصدي بيت الله العتيق، جرى توفير 11 روبوتا تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و20 جهاز (بايوكير) للتعقيم باستخدام البخار الجاف و20 جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.
من جهة أخرى شاركت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توزيع 116 مروحة الكترونية، و944 سجادة صلاة للمعتمرات من قاصدات بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».
وأوضحت مديرة الإدارة منال المجنوني، أن هذه البادرة الإنسانية تهدف إلى التقليل من أعباء التعرض لحرارة الشمس، مؤكدة حرص الرئاسة على التنوع في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
4000 عامل وعاملة يؤدون الأعمال
10 مرات يوميا
60 ألف لتر مطهرات صديقة للبيئة تستخدم يوميا أثناء الغسيل
1200 لتر من المعطرات
470 معدة وآلة غسيل حديثة وآلة للتطهير والتعطير
استخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات
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