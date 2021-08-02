شكرا لقرائتكم خبر تعقيم المسجد الحرام بأجود أنواع المطهرات والمعطرات لاستقبال المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لموسم العمرة كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام أعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، وذلك بعمليات تطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يعمل 4000 عامل وعاملة على تطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يوميا، باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وتستخدم يوميا نحو 60 ألف لتر يوميا من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل.

كما عززت الوكالة إجراءاتها الاحترازية والوقائية بكل ما يختص بالتعقيم لحماية رواد بيت الله الحرام من الفيروس والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتنفيذ الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين، ومضاعفة التعقيم لمرافق المسجد الحرام ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات، إضافة إلى دعم منظومة التعقيم لدى الوكالة من خلال 550 معدة تعقيم ومضخة تعقيم، لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي، ونحو 500 صبانة الكترونية تعمل بالاستشعار في كل جنبات المسجد الحرام، مستخدمين فيها يوميا 20 ألف لتر من المعقمات صديقة البيئية والتي اختيرت بعناية لخدمة بيت الله.

ولتكون منظومة التعقيم في المسجد الحرام متكاملة وآمنة لقاصدي بيت الله العتيق، جرى توفير 11 روبوتا تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و20 جهاز (بايوكير) للتعقيم باستخدام البخار الجاف و20 جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد.

من جهة أخرى شاركت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توزيع 116 مروحة الكترونية، و944 سجادة صلاة للمعتمرات من قاصدات بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

وأوضحت مديرة الإدارة منال المجنوني، أن هذه البادرة الإنسانية تهدف إلى التقليل من أعباء التعرض لحرارة الشمس، مؤكدة حرص الرئاسة على التنوع في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

4000 عامل وعاملة يؤدون الأعمال

10 مرات يوميا

60 ألف لتر مطهرات صديقة للبيئة تستخدم يوميا أثناء الغسيل

1200 لتر من المعطرات

470 معدة وآلة غسيل حديثة وآلة للتطهير والتعطير

استخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات