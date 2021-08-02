تخصصات مستقبلية تحت أنظار العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واكبت وزارة الثقافة وأكاديمية إم بي سي وجامعة نورة والأمن السيبراني تخصصات المستقبل المطلوبة عالميا بتوجهاتها الجديدة، بعض هذه التخصصات قد تبدو لنا كخيال لم نسمع عنه من قبل، بينما يبدو بعضها الآخر منطقيا، ولكن لم نفكر به كتخصص مستقبلي. رصدت «مكة» بعض هذه التخصصات : التصميم لها نصيب الأسد في التخصصات المستقبلية، ومنها: تصميم ألعاب الفيديو مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





إمكانيات البرمجة والتصميم باستخدام برنامج مثل Blueprint Visual Scripting داخل Unreal Engine 4 (UE4)



الرغبة في تعلم كيفية إنشاء أفضل ألعاب الفيديو.



مهارات التفكير الخوارزمي.



التعامل مع الأكواد.



القدرة التقنية، لا سيما الإلمام بمجموعة من لغات البرمجة وتقنيات البرامج والحزم مثل C # و C ++ و Python



شغف بالألعاب وفهم لمنصات الأجهزة المختلفة المتاحة للألعاب.



مهارات العمل الجماعي والقدرة على التعاون مع الآخرين لإنشاء اللعبة النهائية.



مهارات حل المشاكل.



الفهم الرياضي والتحليلي.

تصميم الأزياء مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





القدرة على العمل لساعات متأخرة.



تقبل آراء الآخرين.



القدرة على استخدام برامج التصميم.



القدرة على توليد الأفكار والمفاهيم، واستخدام مبادرتك والتفكير خارج الصندوق.



مهارات التصميم والتصور، إما باليد أو من خلال التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD).



المهارات الفنية، بما في ذلك قص النماذج والخياطة.



مهارات التعامل مع الآخرين والتواصل.



القدرة على التفاوض والتأثير على الآخرين.

صناعة الأفلام مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





العمل بروح الفريق.



مهارات تحليلية.



مهارات في التحليل النقدي.



مهارات الاتصال والقدرة على التعبير عن الرأي بشكل فعال.



القدرة على الاستجابة بشكل خلاق للأفكار والأسئلة.



القدرة على تكييف كتاباتك لتناسب مختلف الجماهير.



القدرة على تطوير الأفكار من خلال النتائج.



اللغات اللغات تخصص مهم، حيث بإمكان اللغة أن تترجم الثقافات وبإمكانها أن تجعل صاحبها ممثلا للدولة في المجتمعات. مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





مهارات التواصل مع الآخرين.



مهارات اتصال ممتازة تحدثا وكتابة.



مهارات الاستماع الفعال.



المهارات والأفكار الإبداعية لتخطيط الدروس العملية والممتعة.



مهارات التخطيط والتنظيم الممتازة.



القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.

التسويق الالكتروني مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





مهارات الاتصال اللفظي القوية لتوضيح الأفكار للزملاء والعملاء.



مهارات اتصال كتابية ممتازة لإنتاج محتوى عالي الجودة.



الاهتمام بالتفاصيل والدقة.



القدرة على العمل باستقلالية ومرونة.



القدرة على تحديد الأولويات والعمل عبر مشاريع متعددة.



القدرة على العمل كجزء من فريق.



المهارات التنظيمية مع القدرة على تقديم حجم كبير من العمل الجيد.



المهارات الإبداعية للمساهمة بأفكار جديدة ومبتكرة.



القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.



البرمجة- الواقع الافترضي- أمن الشبكات مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





شغف بالأمن السيبراني واهتمام شديد بتكنولوجيا المعلومات.



مهارات ممتازة في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك معرفة شبكات الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والبرمجيات والأجهزة والأمن.



فهم مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالتقنيات المختلفة وطرق إدارتها.



معرفة عملية جيدة بتقنيات الأمان المختلفة مثل جدران حماية الشبكة والتطبيقات، ومنع اختراق المضيف ومكافحة الفيروسات.



المهارات التحليلية وحل المشكلات لتحديد وتقييم المخاطر والتهديدات والأنماط والاتجاهات.



مهارات العمل الجماعي من أجل التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء.



مهارات الاتصال اللفظي، بما في ذلك مهارات العرض، مع القدرة على التواصل مع مجموعة من أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين.



مهارات الاتصال الكتابي، على سبيل المثال لكتابة التقارير الفنية.



إدارة الوقت والمهارات التنظيمية لإدارة مجموعة متنوعة من المهام والوفاء بالمواعيد النهائية.



القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات عبء العمل الخاص بك.



القدرة على العمل تحت الضغط، خاصة عند التعامل مع التهديدات وفي أوقات ارتفاع الطلب.



مواكبة أحدث التطورات الأمنية والتكنولوجيا.

تحريك وتصميم الرسوم المتحركة الوسائط المتعددة. مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





القدرة على التواصل مع العملاء وتطوير الرسوم المتحركة من مفاهيمهم.



إنشاء القصص المصورة التي تصور السيناريو والسرد.



الرسم ثنائي الأبعاد لإنشاء الرسومات أو الأعمال الفنية أو الرسوم التوضيحية.



تصميم النماذج والخلفيات والمجموعات والشخصيات والأشياء وبيئة الرسوم المتحركة.



تطوير توقيت ووتيرة حركات شخصية أو كائن أثناء تسلسل الصور والتأكد من أنها تتبع متطلبات الصوت والصوت.



إنشاء صور مرئية دقيقة ومفصلة إطارا تلو الآخر.



العمل حتى المواعيد النهائية للإنتاج وتلبية المتطلبات التجارية للعملاء.



العمل كجزء من فريق إنتاج أوسع، والذي قد يشمل الاتصال بالطابعات أو مؤلفي النصوص أو المصورين أو المصممين أو المديرين التنفيذيين للحسابات أو مصممي مواقع الويب أو متخصصي التسويق.



التعامل مع ثقافات الأعمال المتنوعة وتقديم العروض وإيجاد التمويل.



علم البيانات وإنترنت الأشياء مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





مهارات عددية وتحليلية ممتازة.



معرفة أدوات تحليل البيانات - لست بحاجة إلى معرفتها جميعا على مستوى الدخول، ولكن يجب عليك إظهار المهارات المتقدمة في Excel واستخدام قاعدة بيانات علائقية واحدة على الأقل.



الإلمام بقواعد البيانات العلائقية الأخرى (مثل MS Access).



المعرفة بنمذجة البيانات وتنقية البيانات وتقنيات إثراء البيانات.



تحليلات جوجل، وكبار المسؤولين الاقتصاديين، وتحليل الكلمات الرئيسة وكفاءة تحليلات الويب، لأدوار محللي التسويق.



القدرة على تطوير وتوثيق الإجراءات وسير العمل



القدرة على إجراء مراقبة جودة البيانات والتحقق من صحتها وربطها.



خبرة في المنهجيات الإحصائية وتقنيات تحليل البيانات

هندسة الطاقة البديلة والمتجددة مهارات يجب أن تمتلكها أو تنميها:





اهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والبيئة.



معرفة التشريعات ذات الصلة المتعلقة بكفاءة الطاقة وانبعاثات الكربون.



القدرة العلمية والرياضية.



المهارات التنظيمية والتفاوضية.



مهارات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك معرفة البرامج ثلاثية الأبعاد مثل AutoCAD.



الوعي التجاري وفهم الأعمال.



المبادرة والقدرة على التعرف على المشاكل الناشئة ووضع الحلول بشكل استباقي.



تصميم وتطوير وبناء تقنيات الطاقة المتجددة.



استخدام النماذج الرياضية والحاسوبية لإكمال حسابات التصميم والمواصفات.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.