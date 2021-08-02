محمد بن مسعود - الدمام - واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ غانم بن طلال الإيداء في وفاة والدته -رحمها الله-. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ الايداء ولكافة أسرته في وفاة والدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. وأعرب الشيخ غانم الإيداء عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:17 PM أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ غانم بن طلال الإيداء في وفاة والدته -رحمها الله-. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ الايداء ولكافة أسرته في وفاة والدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. وأعرب الشيخ غانم الإيداء عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. الكلمات المفتاحية ، أمير تبوك يواسي "الشيخ غانم الإيداء" في وفاة والدته ،

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