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قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.
وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.
وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.
وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".
واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"الخليج 365"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 08:10 PM
ما قدمته السعودية خلال أزمة كورونا غاية بالإنسانيةبالفيديو.. أسعد البوسني لـ"الخليج 365": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي
قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.
وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.
وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.
وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".
واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"الخليج 365"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".
، بالفيديو.. أسعد البوسني لـ"الخليج 365": تابعت أخبار المملكة قديماً منذ تقديم المساعدات لبلادي ،
المصدر : الخليج 365
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