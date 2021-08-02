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"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

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محمد بن مسعود - الدمام - ليتمكنوا من استكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 07:55 PM

ليتمكنوا من استكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي

"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
فهد الغبيوي

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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