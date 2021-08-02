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دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 07:55 PM
ليتمكنوا من استكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس
دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت "الصحة"، أنه للضرورة يجب على الطلاب والطالبات المبادرة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة بأن المدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.
، "الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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