محمد بن مسعود - الدمام - تركز في جبهة الكريفات وشهد مواجهات عنيفة صد الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في شرق مدينة تعز. ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة. وبيّن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة الكريفات؛ إثر هجوم شنّته عناصر المليشيا، وتمكن جنود الجيش الوطن من صده. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 07:37 PM تركز في جبهة الكريفات وشهد مواجهات عنيفة الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة صد الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، لمليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في شرق مدينة تعز. ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز، تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة. وبيّن المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة الكريفات؛ إثر هجوم شنّته عناصر المليشيا، وتمكن جنود الجيش الوطن من صده. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة ،

المصدر : الخليج 365

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