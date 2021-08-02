شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تحث منسوبيها وطلاب المتوسطة والثانوية للحصول على جرعتين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن العودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لمَن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70٪ من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ2021/10/30 أيهما يسبق.

وطلبت وزارة التعليم من جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبيها، الحصول على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 29 أغسطس الجاري؛ حفاظاً على سلامتهم وأسرهم وصحة المجتمع التعليمي.

وشهدت الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم للمساهمة في العودة لمقاعد الدراسة، والوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70٪ من سكان المملكة.