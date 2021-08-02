شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تدعو الطلاب والطالبات لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الصحة، جميع الطلاب والطالبات، لضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة:"للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع".

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70٪ من سكان المملكة بجرعتين.