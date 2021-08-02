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استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نبه الدكتور صالح الغامدي، استشاري القلب، من فعل خطير يقوم به بعض الرقاة قد يؤدي إلى وفاة "المصاب" بمرض في القلب.

وقال "الغامدي" عبر حسابه على "تويتر": "يمارس بعض الرقاة إجراء خطير يتمثل في الضغط على الرقبة حيث يوجد شريان ومركز أعصاب يسبب تباطؤ القلب وانخفاض الضغط وبالتالي إغماء فيستدلون بذلك على وجود جن أو سحر".

وأضاف: "خطورة هذا الاجراء تكمن في المصاب بمرض صامت في القلب مثل تضيق الصمام الأبهر والذي قد يتوفى بسبب ذلك وقد حدث هذا فعلاً".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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