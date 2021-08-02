شكرا لمتابعة خبر عن استشاري قلب يحذر من إجراء خطير يقوم به "الرقاة" على المصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نبه الدكتور صالح الغامدي، استشاري القلب، من فعل خطير يقوم به بعض الرقاة قد يؤدي إلى وفاة "المصاب" بمرض في القلب.

وقال "الغامدي" عبر حسابه على "تويتر": "يمارس بعض الرقاة إجراء خطير يتمثل في الضغط على الرقبة حيث يوجد شريان ومركز أعصاب يسبب تباطؤ القلب وانخفاض الضغط وبالتالي إغماء فيستدلون بذلك على وجود جن أو سحر".

وأضاف: "خطورة هذا الاجراء تكمن في المصاب بمرض صامت في القلب مثل تضيق الصمام الأبهر والذي قد يتوفى بسبب ذلك وقد حدث هذا فعلاً".