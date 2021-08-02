شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي أمراض معدية: لقاح كورونا لا يؤثر على الأم الحامل وجنينها "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أخصائي أمراض معدية عن تأثير لقاح كورونا على الأم الحامل وجنينها، و يأتي ذلك وسط تساؤلات كثيرة من قبل النساء الحوامل.

وقال الأخصائي خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"لا خوف من التطعيم أثناء الحمل"، موضحا:" إذا أصاب الفيروس الحامل فإنه يؤدي إلى مشاكل كبيرة سواء للحامل أو الجنين".

وأشار:" الحوامل هن من أصحاب الأولوية لتلقي التطعيم، فاللقاح لا يسجل أي خطورة على الأم أو الجنين".

وأبان:"أثبتت الدراسات العلمية أنه لا يوجد ضرر من لقاح كورونا على الحوامل"، مشيرا:" تخوف الأمهات من تلقي التطعيم أثناء الحمل غير مبرر".