«السديس»: وكالات تخصصية جديدة في رئاسة شؤون الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد توسعًا نوعيًّا يتمثل في إنشاء وكالات تخصصية تواكب النقلة التطويرية الحضارية التي تشهدها بلادنا الغالية في توظيف التقنية والذكاء الصناعي والجودة والتميز المؤسسي.

وقال السديس: «نهدف من خلال إنشاء الوكالات التخصصية إلى تطبيق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني، ورفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، بطموحٍ عالٍ وعمل دؤوب في مكة المكرمة والمدينة المنورة على ضوء رؤية (٢٠٣٠) وبما يتناسب مع العمق العربي والإسلامي لبلاد الحرمين».

وأضاف: «نطمح من خلال الكفاءات الشابة والإمكانات التقنية ووسائل الذكاء الصناعي التي وفرتها الرئاسة بدعم سخي من القيادة الرشيدة لإحداث نقلة نوعية في كافة الوكالات وتأصيل عمل مؤسسي وتطوير تقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين».