مركز الأرصاد يعلن المواقع الأعلى والأقل حرارة.. وأمطار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، في منطقة جازان (تشمل السواحل، وقد تصل الجزر)، مع استمرارها على منطقة عسير (خصوصًا الأجزاء الشرقية) مع تأثر منطقة نجران.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة تظل عالية في القطاع الشرقي من المملكة، وقد تلامس الخمسين درجة مئوية وتصل في الأحساء إلى 48 درجة مئوية، بينما تكون أقل درجة حرارة في قمة جبل السودة وتصل إلى 14 درجة مئوية، وفق قناة الإخبارية.

ويستمر هطول الأمطار المتوسطة على منطقة الباحة، فيما تظهر السحب الركامية على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع ظهور بعض السحب الركامية الرعدية مع رياح هابطة على منطقة المدينة المنورة.

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