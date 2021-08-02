مطار الدمام و8 مناطق كويتية على قائمة الأعلى حرارة عالميا

كما تضمنت القائمة أيضا مدينة الجهراء الكويتية في المرتبة الثانية بـ 49.9 درجة مئوية في حين حلت مدينة لوفي لوفي بدولة ساموا التي تقع جنوبي الهادئ في المرتبة الأولى بتسجيلها 52.1 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في العالم.
وسجلت الكويت وجود 8 مناطق في القائمة التي تضمنت أكثر 15 موقعا من حيث تسجيل درجات الحرارة حول العالم.
وفيما يلي قائمة بأسماء المدن ودرجات الحرارة المسجلة:
1. لوفي لوفي (ساموا): 52.1
2. الجهراء (الكويت): 49.9
3. الصليبية (الكويت): 49.8
4. كوليناس دو توكانتينز (البرازيل): 49.7
5. عبادان (إيران): 49 درجة
6. مطربة (الكويت) : 48.9
7. مطار الملك فهد بالدمام (السعودية) : 48.8
8. العبدلي (الكويت): 48.6
9. مدينة الكويت (الكويت) : 48.6
10. مطار الكويت الدولي : 48.6
11. الوفرة (الكويت) : 48.5
12. الناصرية (العراق) : 48.4
13. النواصيب (الكويت) : 48.4
14. مطار البصرة (العراق) : 48.3
15. منطقة المزرعة التجريبية (الكويت): 48.2
48.848.38 48.8
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