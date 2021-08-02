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الصحة للطلاب والطالبات : عليكم تلقي لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

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شكرا لقرائتكم الصحة للطلاب والطالبات : عليكم تلقي لقاح قبل 8 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

الصحة للطلاب والطالبات : عليكم تلقي لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

قبل بداية الفصل الدراسي الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة دعوتها إلى جميع الطلاب والطالبات بضرورة الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل يوم 8 أغسطس المقبل.

وقالت الوزارة : الصحة تؤكد على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع.

لقاح كورونا

لقاح كورونا شرط الدراسة الحضورية 

وكانت وزارة التعليم أعلنت يوم أمس أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم – للتعليم العام – ابتسام الشهري :ستكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

لقاح كورونا


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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