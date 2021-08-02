إعلام وغروس توقعان مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت جمعية الإعلاميين السعوديين – إعلام – ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية – غروس – مذكرة تفاهم وقعها من جانب مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده، رئيس مجلس الأمناء محمد بن إبراهيم السبيعي وعن جمعية الإعلاميين رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن محمد الشهري.

أهداف اتفاقية غروس وإعلام

وتهدف الاتفاقية لأن تكون إطاراً عاماً للتعاون بين الجهتين لتبادل الخدمات المشتركة وتقديم الدعم اللازم في مجالات الإعلام والاتصال والتأهيل والتدريب والمشروعات المشتركة بما يخدم الطرفين ويتفق مع أهدافهما.

اتفاقيات جمعية إعلام

تجدر الإشارة إلى أن جمعية إعلام أبرمت عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع عدد جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات الداعمة.

ومن أبرز الاتفاقيات مبادرة إنشاء المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي والتي حظيت بمباركة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع والوكالة المساعدة للقطاع غير الربحي.



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