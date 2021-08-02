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قُتل مواطنان سودانيان، وتضررت 219 أسرة، وتهدمت 3 مرافق حكومية؛ جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية الجزيرة السودانية مؤخراً، بحسب ما ذكر موقع "النيلين" اليوم (الاثنين).
وأمر مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد إدريس، بتفعيل دور اللجان الإشرافية وفرق الاستجابة السريعة بلجان طوارئ الخريف والتنسيق المحكم لتوزيع المعينات اللازمة على المحليات وتوسيع دائرة المشاركة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 06:36 PM
"إدريس" يأمر بتفعيل دور فرق الاستجابة السريعةأمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة
قُتل مواطنان سودانيان، وتضررت 219 أسرة، وتهدمت 3 مرافق حكومية؛ جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية الجزيرة السودانية مؤخراً، بحسب ما ذكر موقع "النيلين" اليوم (الاثنين).
وأمر مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد إدريس، بتفعيل دور اللجان الإشرافية وفرق الاستجابة السريعة بلجان طوارئ الخريف والتنسيق المحكم لتوزيع المعينات اللازمة على المحليات وتوسيع دائرة المشاركة.
، أمطار غزيرة تقتل "سودانيين" وتهدم 3 مرافق حكومية بولاية الجزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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