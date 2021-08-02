، حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد ،

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انطلقت أمس الأحد، تحضيرات المنتخب السعودي لكرة اليد للفئتين الناشئين والشباب استعداداً للمشاركات الدولية القادمة، في المعسكر المقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري، حيث تحتضن صالة نادي الصفا تدريبات منتخب الشباب، فيما يتدرب منتخب الناشئين على فترتين "صباحية" على صالة نادي الاتفاق و"مسائية" على صالة نادي النهضة.
وزار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وأعضاء مجلس الإدارة علي العليوات ومصطفى شهابية، معسكر أخضر الشباب صباح اليوم للوقوف على كافة الاستعدادات واحتياجات الأخضـر.
ويستعد منتخب الناشئين "مواليد 2004" للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل في جدة، بينما يستعد منتخب درجة الشباب للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ويشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب الوطني هاشم الشرفا ويساعده عبد رب الرسول الجزيري، والإداري ياسر شاخور، فيما يشرف المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى هزاع على منتخب الشباب فنياً برفقة الإداري الياس الداوود.
حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-02
انطلقت أمس الأحد، تحضيرات المنتخب السعودي لكرة اليد للفئتين الناشئين والشباب استعداداً للمشاركات الدولية القادمة، في المعسكر المقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري، حيث تحتضن صالة نادي الصفا تدريبات منتخب الشباب، فيما يتدرب منتخب الناشئين على فترتين "صباحية" على صالة نادي الاتفاق و"مسائية" على صالة نادي النهضة.
وزار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وأعضاء مجلس الإدارة علي العليوات ومصطفى شهابية، معسكر أخضر الشباب صباح اليوم للوقوف على كافة الاستعدادات واحتياجات الأخضـر.
ويستعد منتخب الناشئين "مواليد 2004" للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل في جدة، بينما يستعد منتخب درجة الشباب للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ويشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب الوطني هاشم الشرفا ويساعده عبد رب الرسول الجزيري، والإداري ياسر شاخور، فيما يشرف المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى هزاع على منتخب الشباب فنياً برفقة الإداري الياس الداوود.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:04 PM
استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة
انطلقت أمس الأحد، تحضيرات المنتخب السعودي لكرة اليد للفئتين الناشئين والشباب استعداداً للمشاركات الدولية القادمة، في المعسكر المقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري، حيث تحتضن صالة نادي الصفا تدريبات منتخب الشباب، فيما يتدرب منتخب الناشئين على فترتين "صباحية" على صالة نادي الاتفاق و"مسائية" على صالة نادي النهضة.
وزار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وأعضاء مجلس الإدارة علي العليوات ومصطفى شهابية، معسكر أخضر الشباب صباح اليوم للوقوف على كافة الاستعدادات واحتياجات الأخضـر.
ويستعد منتخب الناشئين "مواليد 2004" للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل في جدة، بينما يستعد منتخب درجة الشباب للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ويشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب الوطني هاشم الشرفا ويساعده عبد رب الرسول الجزيري، والإداري ياسر شاخور، فيما يشرف المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى هزاع على منتخب الشباب فنياً برفقة الإداري الياس الداوود.
، حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد ،
المصدر : الخليج 365
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