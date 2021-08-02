محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 772743 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 751969 حالة شفاء بعد تسجيل 392 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10059 حالة. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 06:20 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 772743 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 751969 حالة شفاء بعد تسجيل 392 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10059 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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