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قتل 33 شخصاً احتراقاً في تصادم شاحنة محملة بالوقود وحافلة ركاب على إحدى طرق الإمداد الرئيسية في كينشاسا، في غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم (الاثنين).
وأوضح قائد شرطة المرور البري بإقليم كوانغو أنطوان بولولو، أن 33 شخصاً قتلوا في الحريق الذي اندلع إثر تصادم بين عربة نقل وقود كبيرة، وحافلة ركاب مكتظة ليل السبت الأحد على بعد نحو عشرة كيلومترات من جسر كوانغو، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بين مصدر آخر في الشرطة، أن الجثث كانت مشوهة بسبب النيران، وأنها دفنت اليوم.
ووقع الحادث في قرية كيبوبا الواقعة على طريق رئيسي على بعد 180 كيلومتراً عن العاصمة كينشاسا.
وتتكرر حوادث المرور الدامية في الكونغو الديموقراطية، حيث تكثر السيارات القديمة، التي غالبا ما لا تلتزم بمعايير السلامة، بالإضافة إلى ذلك، تعاني الطرق من الإهمال، فيما لا يتلقى السائقون تدريبات كافية والبعض يشربون الكحول خلال القيادة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 06:17 PM
النيران التهمتهم ليلاً على طريق يبعد 180 كم عن كينشاساتفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو
قتل 33 شخصاً احتراقاً في تصادم شاحنة محملة بالوقود وحافلة ركاب على إحدى طرق الإمداد الرئيسية في كينشاسا، في غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم (الاثنين).
وأوضح قائد شرطة المرور البري بإقليم كوانغو أنطوان بولولو، أن 33 شخصاً قتلوا في الحريق الذي اندلع إثر تصادم بين عربة نقل وقود كبيرة، وحافلة ركاب مكتظة ليل السبت الأحد على بعد نحو عشرة كيلومترات من جسر كوانغو، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بين مصدر آخر في الشرطة، أن الجثث كانت مشوهة بسبب النيران، وأنها دفنت اليوم.
ووقع الحادث في قرية كيبوبا الواقعة على طريق رئيسي على بعد 180 كيلومتراً عن العاصمة كينشاسا.
وتتكرر حوادث المرور الدامية في الكونغو الديموقراطية، حيث تكثر السيارات القديمة، التي غالبا ما لا تلتزم بمعايير السلامة، بالإضافة إلى ذلك، تعاني الطرق من الإهمال، فيما لا يتلقى السائقون تدريبات كافية والبعض يشربون الكحول خلال القيادة.
، تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو ،
المصدر : الخليج 365
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