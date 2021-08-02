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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين؛ خوفاً على سلامة الأشخاص المرتبطين بها فيما تطوي صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاماً.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين، ليتجاوز عددهم 20 ألفًا تقريباً، تقدموا بطلبات حتى الآن وأجلي بعضهم، بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أنه في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه حركة طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معينين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة.
وبينت الوزارة أن التصنيف سيوسع الفرص، لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين، الذين قد يكونون عرضة للخطر نظرًا لارتباطهم بالولايات المتحدة.
وأوضحت أن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على مشاريع مدعومة بتمويل أمريكي، كما سيُسمح بدخول مزيد من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو قاموا بأدوار أخرى داعمة لقوات التحالف الذي قادته واشنطن، ولم يستوفوا المتطلبات التي وضعت سابقًا بشأن مدة خدمتهم.
وستصنف أمريكا اللاجئين الأفغان المرتبطين بها ضمن ما يعرف بـ"الأولوية 2"، وهو المستوى ذاته المحدد للأقليات المضطهدة من عدد من الدول.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 05:45 PM
تخشى على سلامتهم من خطر "طالبان"أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين؛ خوفاً على سلامة الأشخاص المرتبطين بها فيما تطوي صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاماً.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين، ليتجاوز عددهم 20 ألفًا تقريباً، تقدموا بطلبات حتى الآن وأجلي بعضهم، بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أنه في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه حركة طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على توفير فرصة لأفغانيين معينين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة.
وبينت الوزارة أن التصنيف سيوسع الفرص، لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين، الذين قد يكونون عرضة للخطر نظرًا لارتباطهم بالولايات المتحدة.
وأوضحت أن قائمة المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا مع منظمات إعلامية مقرها الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على مشاريع مدعومة بتمويل أمريكي، كما سيُسمح بدخول مزيد من الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو قاموا بأدوار أخرى داعمة لقوات التحالف الذي قادته واشنطن، ولم يستوفوا المتطلبات التي وضعت سابقًا بشأن مدة خدمتهم.
وستصنف أمريكا اللاجئين الأفغان المرتبطين بها ضمن ما يعرف بـ"الأولوية 2"، وهو المستوى ذاته المحدد للأقليات المضطهدة من عدد من الدول.
، أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم ،
المصدر : الخليج 365
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