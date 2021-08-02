شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد مركبات مخالفة على بعض طرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت إدارة منطقة الرياض عددًا من المخالفات، خلال جولة رقابية في بعض الطرق، ومنها ضبط شاحنات تسير في الأوقات الغير مسموح فيها بالدخول للمدينة.

كما ساهمت فرق المرور بتسهيل الحركة المرورية بعد تعطل أحد المركبات على أحد الطرق، فضلا عن ضبط مخالفات أخرى متمثلة في تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط الخاصة بالإدارة الخاصة.

ورصدت الفرق أيضا مخالفة مرورية متمثلة في حمولة زائدة مع عدم تأمينها وتغطيتها بالشكل المناسب، ومركبة أخرى متوقفة في مكان غير مخصص بالوقوف فيه.