شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يحدد 3 خطوات ضرورية للقضاء على أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقا، عبدالرحمن الربيعة، عدة خطوات لمحاربة أصحاب الشهادات المزورة من الوافدين، مشددًاعلى ضرورة مواجهة هذا الأمر بأشياء أخرى، وعدم الاكتفاء فقط على معاقبة الوافد وترحيله.

وأضاف أنه يجب التصديق على الخبرات والتأكيد عليها، داعيا الحكومة إلى أن تشترط عند البحث عن مهندسين أن يتم إيضاح الدرجة المهنية وليس الاكتفاء فقط بعدد سنوات الخبرة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأكد أهمية أن تحدد العقود الحكومية الدرجة المهنية للمهندسين المطلوبين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئة السعودية للمهندسين، والجهة المسؤولة عن تنظيم هذه العقود.