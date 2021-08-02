شكرا لمتابعة خبر عن مشرف بمركز اللقاحات: "التحصين" شرط أساسي لدخول جامعة الملك عبدالعزيز "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مشرف في مركز لقاحات جامعة الملك عبدالعزيز، عن شروط دخول الجامعة لتلقي العملية التعليمية.

وقال المشرف خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن "التحصين" شرط أساسي لدخول جامعة الملك عبدالعزيز وتلقي العملية التعليمية.

وأوضح:"قمنا بعملية استباقية من خلال مساعدة الطلاب والطالبات لأخذ اللقاح في مرحلة متقدمة"، لافتا إلى أن نسب التحصين عالية جدا بين طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز.