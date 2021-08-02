«المرور» السعودي: حل مشكلة عدم وضوح لوحات المركبات بـ«خطوتين»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، اليوم الإثنين، الإجراءات اللازمة في حالة تغير لون لوحة السيارة وعدم وضوحه، مطالبًا بـ«سداد الرسوم»، و«مراجعة قسم المرور للتقدم بالطلب».

جاء ذلك ردًّا على تساؤل تلقاه «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إن لدي سيارة لون لوحتها أصبح متغير وغير واضح؛ فما هي الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر؟ وهل تتضمن استبدال لوحات أم إصدار لوحة «بدل تالف»؟.

وكان المرور السعودي حدد شروط استبدال لوحات المركبات، مشيرةً إلى قيمة الرسوم المطلوب دفعها نظير هذه الخدمة.

وأوضح أنَّ استبدال لوحات المركبات يتطلَّب أن تكون لمالك واحد، وتسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة. وفقًا للإدارة العامة للمرور.