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شرطة مكة: تورط 4 أشخاص في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على 3 مقيمين ومخالف ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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