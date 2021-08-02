ارتفاع حالات كورونا الحرجة بالمملكة.. والنشطة تسجل 10624 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1434 حالة، بينما تم أمس الاحد تسجيل 1403 حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 10624 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11191 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1620 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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