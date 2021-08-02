الأرصاد: 5 مناطق سعودية تتأثر بأمطار رعدية غدا الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل أجزاء من مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

ووفق التقرير، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بالدرجة المئوية: