منطقة مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا بـ244 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 244 إصابة جديدة، من إجمالي 1063 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 217 حالة، والمنطقة الشرقية 152 حالة، وعسير 108 حالات، وجازان 88 حالة، والمدينة المنورة 70 حالة، ونجران 45 حالة، وحائل 44 حالة، والقصيم 35 حالة، والحدود الشمالية 20 حالة، وتبوك 18 حالة، والباحة 17 حالة، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1620 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بمن فيهم الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافي الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تحدّد موعد الحصول على الجرعة الثانية بعد الإصابة بكورونا

الصحة: عدوى فيروس كورونا تصيب جميع الأعمار