«الحيزان» يرصد خريطة مناطق السعودية المتأثرة بالسحب

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الطقس نزيه الحيزان، المناطق المتأثرة بالسحب عصر اليوم في أجواء المملكة والخليج عند الساعة ٤:٤١ مساء الإثنين.

ونشر الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» خرائط الغطاء السحابي وومضات البروق والسحب الممطرة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل أجزاء من مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصةً المرتفعات منها.

ووفق التقرير، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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