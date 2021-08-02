مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق

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توقعات بوصول الحرارة في الشرقية إلى 50 وأمطار على عسير
فيما وصلت درجة الحرارة اليوم في الدمام بالمنطقة الشرقية إلى 48 درجة مئوية كأعلى درجة مسجلة في السعودية، ظهرت توقعات بأن تصل الحرارة...
مهلة للبلديات لإزالة التشوهات
تشهد مختلف أمانات المناطق حالة استنفار بعد تلقيها خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تضمن سرعة معالجة...
26 % من مشاريع الطرق وقائية
بلغ عدد مشاريع الطرق القائمة حاليا في المملكة 621 مشروعا، انقسمت إلى 3 أنواع: مشاريع التنفيذ بواقع 352 مشروعا، والمشاريع العادية بـ106...
800 ألف خدمة للحجاج
أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة...
270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب...
كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع
حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا...
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