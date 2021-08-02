مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق

توقعات بوصول الحرارة في الشرقية إلى 50 وأمطار على عسير فيما وصلت درجة الحرارة اليوم في الدمام بالمنطقة الشرقية إلى 48 درجة مئوية كأعلى درجة مسجلة في السعودية، ظهرت توقعات بأن تصل الحرارة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 23 ذو الحجة 1442 هـ 23 ذو الحجة 1442 هـ

مهلة للبلديات لإزالة التشوهات تشهد مختلف أمانات المناطق حالة استنفار بعد تلقيها خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تضمن سرعة معالجة... الدمام : دوت الخليج الدمام : دوت الخليج 23 ذو الحجة 1442 هـ 23 ذو الحجة 1442 هـ

26 % من مشاريع الطرق وقائية بلغ عدد مشاريع الطرق القائمة حاليا في المملكة 621 مشروعا، انقسمت إلى 3 أنواع: مشاريع التنفيذ بواقع 352 مشروعا، والمشاريع العادية بـ106... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 23 ذو الحجة 1442 هـ 23 ذو الحجة 1442 هـ

800 ألف خدمة للحجاج أفصحت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن عدد خدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي تجاوزت الـ800 ألف خدمة بالتعاون مع 14 جهة... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

270 مخالفا للأمن البيئي خلال شهر أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 270 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي.وتصدرت مخالفة بيع الحطب... جدة: محمد بن غرسان جدة: محمد بن غرسان 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> كوخ ومعصرة هوائية يجذبان زوار ألمع حول مهندس منزله بمحافظة رجال ألمع إلى مزار سياحي يومي بإنشاء كوخ في الطابق العلوي ومعصرة هوائية للعسل بمدخل المنزل، ليشهد إقبالًا... جازان : محمد الحسين جازان : محمد الحسين 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

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